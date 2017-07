Cinq spectacles à voir au FEQ

Les Montréalais boudent Québec, disait un sondage publié récemment dans «Le Journal de Québec». Ce n’est pourtant pas par manque d’attraits. Justement, le Festival d’été (FEQ) bat son plein et on a pensé vous signaler cinq concerts qui valent les kilomètres qui séparent la capitale du 514-450.

The Who

Si tu aimes les Who, deux raisons font pencher la balance en faveur d’une visite sur les plaines d’Abraham jeudi soir. Primo, c’est une exclusivité canadienne. Ça signifie qu’un éventuel concert à Montréal, s’il y en a un, n’arrivera pas avant plusieurs mois. Deuxio, c’est leur tournée d’adieu. Dans le rock, c’est connu, un adieu veut habituellement dire «on se reverra quand j’aurai besoin de renflouer les coffres». Mais les Who ne rajeunissent pas. Vous voulez prendre ce risque ?

Amadou et Mariam

Il paraît qu’à Québec, on aime juste le heavy métal et le hockey. Défaisons ce mythe tenace et injustifié. Pendant le FEQ, les soirées de musique world de place d’Youville attirent généralement de grandes foules et comptent parmi les plus festives. Une suggestion? Si vous ne pouvez pas voir Amadou et Mariam au Métropolis, jeudi, venez corriger le tir en plein air à Québec, vendredi.

Hommage à Bob Walsh

Le FEQ compte aussi une programmation en salles, dont l’épine dorsale se trouve à l’Impérial Bell, dans la basse ville. C’est dans ce charmant théâtre qu’un hommage sera rendu au défunt bluesman québécois Bob Walsh, dimanche. On en profitera aussi pour honorer la mémoire de Gilles Sioui, mort récemment et qui devait prendre part au spectacle avec les Nanette Workman, Breen Leboeuf, Sylvie Desgroseillers et autres.

Michel Louvain

Il y aura plein de belles choses à célébrer quand Michel Louvain montera sur scène à place d’Youville mercredi soir: son 80e anniversaire de naissance, ses 60 ans de carrière, les 40 ans de «La dame en bleu». Faites votre choix et venez vous remémorer vos souvenirs. Vous pouvez même apporter votre chaise pliante et c’est gratuit. Pas besoin de laissez-passer.

Metallica

Oui, on le sait, Metallica sera à Montréal le 19 juillet et ça va être malade comme d’habitude. Mais sérieusement, tu ne peux pas prétendre être un vrai fan de Metallica si tu ne les as pas vus une fois à Québec, sur les plaines d’Abraham de surcroît. Ça s’appelle l’expérience ultime (mais arrive tôt et arme-toi de patience pour accéder au site). Rendez-vous vendredi.