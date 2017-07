Climat de travail difficile à la Ville de Forestville

Le climat de travail à la Ville de Forestville s’est détérioré depuis quelque temps en raison de la mauvaise gestion des relations humaines et organisationnelles.

C'est une firme indépendante mandatée par la municipalité qui est arrivée à cette conclusion. L’an dernier, la Ville de Forestville avait eu maille à partir avec trois de ses cadres qui avaient déposé des plaintes de harcèlement contre son directeur général.

Des mesures avaient été prises par le conseil de ville, mais l’ambiance de travail est restée tendue. Le rapport de la firme Alia donne toutefois des pistes de solutions.

«Par exemple, aujourd'hui, les bonnes pratiques de gestion commandent la mise en place de comité de relations de travail et une gestion plus participative de nos employés et du syndicat, a précisé la mairesse Micheline Anctil. Ce sont des orientations, mais il y a des gestes concrets à poser.»

Tous les employés municipaux, cadres, salariés et conseillers, ont participé à une présentation du rapport la semaine dernière. Il y a quelques semaines, la trentaine d’employés avait été rencontrée de façon individuelle par les trois conseillers de la firme indépendante.

Un plan d’action devrait être mis en place d’ici la fin du mois d’août pour apaiser les tensions à l’intérieur de l’appareil municipal.