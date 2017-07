Drogues, vitesse et alcool causent sa mort

Un coroner rappelle aux automobilistes le danger mortel que représente le mélange d’alcool, de drogues, de vitesse extrême et du non-port de la ceinture de sécurité.

«Est-ce que ça se peut de voir encore de tels cas en 2017? On se penserait en 1960», a commenté le coroner Yvon Garneau dans son rapport, rendu public mardi, à la suite de l’accident qui a coûté la vie à Carl Joyal Salvas, le 20 octobre 2016.

L’automobiliste de 22 ans avait réuni toutes les conditions les plus dangereuses pour se tuer au volant. Il roulait à environ 150 km/h, avait plus du double de la limite permise d’alcool dans le sang, avait consommé de la cocaïne et du cannabis, et ne portait pas sa ceinture.

Il circulait seul sur la route 122, vers 1h15, à Saint-Edmond-de-Grantham, dans le Centre-du-Québec, quand son véhicule a dévié vers le fossé, puis a percuté le mur d’une maison. Il a par la suite sectionné un poteau électrique. Carl Joyal Salvas a été éjecté sous le coup de l’impact.

Pour le coroner, il s’agit d’un décès de trop et il veut alerter les automobilistes avant la période des vacances, une saison souvent tragique sur les routes du Québec.

«C’est encore un jeune», s’est-il attristé.

À la sortie d’un bar

Carl Joyal Salvas sortait d’un bar de Drummondville quand il a pris le volant avec les capacités affaiblies.

«Il est allé discuter avec son amie en finissant de travailler pour se changer les idées», a expliqué un ami d’enfance, Ugo Roger.

Selon des proches, cet employé de la buanderie de l’hôpital Sainte-Croix de Drummondville éprouvait beaucoup de difficulté à dormir.

«Cela était causé par l’ambiance malsaine à son travail. Carl avait décidé de porter plainte contre deux collègues. Il est décédé avant que sa plainte soit déclarée recevable, alors c’est resté lettre morte», rapporte la mère de la victime, Josée Joyal.

Plusieurs sont convaincus que le jeune homme s’est endormi au volant.

Le coroner n’exclut pas cette possibilité, que l’autopsie n’a pu confirmer.

Comme la période des vacances est la plus critique sur les routes du Québec, l’heure est à la sensibilisation.

«J’espère que la mort de ce jeune automobiliste permettra d’en sauver une autre», conclut le coroner Garneau.