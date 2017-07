Êtes-vous en mesure de faire face à une hausse de votre hypothèque?

Alors que la Banque du Canada devrait hausser son taux directeur demain, signe que l’économie se porte bien, les propriétaires qui ont une hypothèque doivent du même fait s’attendre à voir leurs paiements augmenter.

En effet, tout indique que la Banque du Canada modifiera son taux directeur pour le porter à 0,75%; une première depuis septembre 2010, alors qu’il avait été établi à 1%. On avait ensuite procédé à deux baisses de 0,25% en janvier et juillet 2015.

Comme le taux directeur est le taux auquel la Banque du Canada consent ses prêts aux différentes institutions financières du pays, on s’attend à ce que les taux hypothécaires subissent les contrecoups de cette hausse. La RBC en a d’ores et déjà fait l’annonce ce matin.

Les propriétaires doivent-ils pour autant s’inquiéter? Il semble que non.

«Plusieurs clients qu’on a rencontrés au cours des dernières années on déjà été qualifiés sur des taux beaucoup plus élevés qu’ils ont présentement. La qualification des dossiers se faisait sur un taux de 4,64%, donc on a déjà une marge de manœuvre en prévision de cette possible hausse», explique Véronique Caron, courtière hypothécaire chez Multi-Prêts.

Il faut dire qu’une hausse de 0,25% n’aura pas une incidence majeure sur les paiements. Pour un prêt total de 296 400$ à un taux variable de 2%, par exemple, l’emprunteur paye actuellement 1255,11$ par mois. Avec un taux variable à 2,25%, le même emprunteur payerait 1291,15$, soit 36,04$ de plus par mois.