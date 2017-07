Guylaine Tremblay de retour à TVA

L’année 2018 marquera le retour de Guylaine Tremblay à TVA. Huit ans après «Annie et ses hommes», l’actrice tiendra la vedette d’une nouvelle comédie intitulée «En tout cas».

Dans cette série écrite par Rafaële Germain, journaliste et auteure des populaires romans «Gin tonic et concombre» et «Soutien-gorge et veston rose», Guylaine Tremblay jouera le rôle de Danielle, une mère habitant au Saguenay qui déménage à Montréal pour être plus près de ses enfants. Il s’agit d’une idée originale d’Anne-Élisabeth Bossé et Sophie Parizeau, productrice chez Casablanca, la boîte qui a conçu «Les invincibles» et «Série noire».

Comme un rêve

En entrevue au «Journal de Montréal», Rafaële Germain indique qu’elle avait pensé à Guylaine Tremblay durant l’écriture des premiers épisodes, mais qu’elle était loin de s’imaginer que l’actrice pourrait trouver du temps pour jouer son héroïne.

«C’est comme un rêve, déclare l’auteure. C’est super inspirant de savoir qu’elle est attachée au projet. Je peux continuer à écrire en imaginant sa façon de parler et d’être. C’est fantastique !»

Les téléspectateurs pourront donc voir Guylaine Tremblay sur trois des quatre grandes chaînes généralistes l’an prochain, puisqu’en plus de reprendre son rôle de Marie Lamontagne dans «Unité 9» à Radio-Canada, le bourreau de travail reprendra les commandes de «Banc public» à Télé-Québec. En d’autres termes, sa domination au Gala Artis semble assurée jusqu’en 2036 !

On ignore le nom des autres acteurs qui apparaîtront au générique d’«En tout cas». Aucun réalisateur n’a encore été choisi. On sait toutefois que plusieurs personnages graviteront autour du trio central formé par Danielle, sa fille Annie et son fils Fred. La meilleure amie de Danielle, sa voisine française, fera partie du lot. On apprendra également à connaître sa propre mère, ses compagnons de classe (parce qu’elle décide de retourner à l’université) et (éventuellement) son chum.

Une série «tendre et humaine»

La première saison d’«En tout cas», qui sera tournée cet automne, comptera 10 épisodes d’une demi-heure. Elle sera présentée au plus tard en septembre 2018.

Rafaële Germain parle d’une comédie familiale pleine d’esprit qui saura toucher les téléspectateurs. «Je n’avais pas envie d’une succession de grosses blagues, note celle qui a été scriptrice pour l’émission «3600 secondes d’extase» de Marc Labrèche. Je voulais qu’il y ait un côté tendre et humain.»

Pour Guylaine Tremblay, il s’agit également d’un retour à la comédie plus de 15 ans après «La petite vie» et «Histoires de filles». «Elle fait juste pleurer dans «Unité 9»! plaisante Rafaële Germain. Elle va pouvoir venir rire un peu avec nous autres! Ça va lui faire du bien!»