La catastrophe évitée à San Francisco rappelle le «crash du siècle»

Un avion d’Air Canada aurait pu causer une terrible catastrophe aérienne, alors qu’il s’apprêtait à atterrir à l’aéroport de San Francisco, vendredi dernier.

À l’approche de l’atterrissage, les pilotes ont confondu la piste d’attente (taxiway), pour la piste d’atterrissage (runway).

Quatre avions remplis de passagers et de carburant y étaient stationnés en attendant leur tour pour décoller.

Cette tragédie évitée rappelle à Stéphane Chennec, associé principal d’Aviation Strategies International, le «crash du siècle» de Tenerife aux îles Canaries.

En mars 1977, deux Boeing 747 sont entrés en collision sur la piste. Un avion de la Pan Am se trouvait toujours sur la piste lorsqu’un appareil de KLM a tenté de décoller.Ce grave incident a tué 583 personnes, le pire écrasement de toute l’histoire de l’aviation civile.

Une combinaison de mauvaise météo, des problèmes de communications et un aéroport saturé sont des éléments qui ont mené au drame.

Toutefois, «on ne saura jamais si ça aurait pu arriver à San Francisco», croit M. Chennec.

«Ce n’est pas anormal qu’un plein gaz soit demandé par le contrôleur aérien pour remonter. Cependant, et c’est ce que nous dira l’enquête de l’Administration fédérale de l’aviation américaine (FAA). Quelle était la distance entre les appareils. Est-ce qu’on est dans un quasi-risque, ou dans une situation où il y a eu un mauvais calibrage? Ce qui peut apparaître inquiétant c’est la proximité des appareils», explique l’expert en aviation.

S’il y a eu une quasi-collision, l’enquête sera transférée au

National Transportation Safety Boar (NTSB), qui s’occupe habituellement des écrasements d’avions.

Des lumières? Quelles lumières?

Par ailleurs, le pilote fait état de «lumières» alors qu’il est en approche pour atterrir.

«Quand le pilote dit ‘’je vois les lumières’’... De quelles lumières fait-il état? Il faut savoir qu’il y a deux types de lumières. Quand vous êtes sur une piste de dégagement (taxiway), les lumières sont bleues. Les lumières de la piste d’atterrissage (runway) sont blanches», précise M. Chennec. Ça pose des questions très sérieuses sur la lecture qu’a faite le pilote des couleurs des pistes».

Selon cet expert, la visibilité et les conditions météo devaient être plutôt bonnes lors de cette soirée. «Il n’y avait pas de conditions de brume comme il y en a souvent à San Francisco», précise-t-il.

Un aéroport ultra achalandé comme celui de San Francisco accueille chaque année 50 millions de passagers.

«Il y a énormément de décollages et d’atterrissages. Cependant, l’évènement de vendredi dernier nous interpelle, et pose des questions sur le partage de responsabilité entre la compagnie aérienne et le contrôle aérien».Une simple erreur d’indication aurait pu être fatale.

«À Tenerife, le tour de contrôle avait dit ‘’d’accord, vous êtes positionnés, vous pouvez y aller, vous êtes à la troisième sortie’’. Le pilote compte en fait quatre, parce qu’il calcule le point de départ et trois sorties additionnelles», conclut-il.