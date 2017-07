La petite Marylie fait des progrès

Plus d'un an s’est écoulé depuis le tragique événement, qui lui a causé plusieurs séquelles au cerveau. Marylie Labarre commence maintenant à marcher avec l'aide d'une marchette, comme on peut le constater sur une vidéo mise en ligne sur la page Facebook «Sauvons Marylie».

Sa mère, Julie Demers, semble confiante des progrès de sa fille. «Un jour à la fois, on va la faire pratiquer et je suis sûre qu'à la fin de l'été, elle sera bonne», commente-t-elle sur cette même page.

En avril 2016, Marylie Labarre était tombée dans un fossé rempli d'eau à Drummondville. La fillette jouait avec un cerf-volant et avait échappé à la vigilance de sa famille durant une fête donnée dans la cour arrière de leur immeuble à logements.