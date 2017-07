L’admission en soins en hébergement évitable pour un aîné sur cinq

Plus de 20% des personnes âgées admises en soins en hébergement auraient pu rester chez elle selon un nouveau rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS).

Selon l’organisme, ces aînés pourraient parfaitement demeurer chez eux s’ils recevaient le soutien approprié.

Cette étude, qui a été menée auprès de plus de 59 000 personnes âgées sur trois ans, montre notamment que les aînés évalués à l’hôpital sont «nettement plus susceptibles» de se retrouver en soins en hébergement que ceux évalués dans la collectivité.

Or, ces soins en hébergement sont souvent les plus intensifs et les plus coûteux du secteur, car ils s’adressent aux personnes dont les besoins sont les plus «complexes», fait savoir l’ICIS dans un communiqué.

Par ailleurs, le nombre de personnes âgées vivant au Canada devrait augmenter de 68% passant de 6,2 à 10,4 millions d’ici 20 ans.

La forte augmentation de cette population vieillissante représente donc un défi pour les professionnels du secteur.

«Pour accroître la viabilité des soins de longue durée au Canada et offrir un soutien aux personnes âgées qui souhaitent vivre dans la collectivité le plus longtemps et de la manière la plus autonome, nous devons mieux comprendre comment les ressources sont utilisées», fait savoir la vice-présidente, région de l’Ouest et initiatives de développement de l’ICIS, Georgina MacDonald.

«Les chiffres montrent qu’on peut en faire davantage pour assurer à nos aînés les soins qui répondent le mieux à leurs besoins.»

L’ICIS a créé un outil interactif pour permettre une meilleure compréhension des personnes qui reçoivent des services à domicile et des soins en hébergement et trouver les bonnes solutions à leurs problèmes.