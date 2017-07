Le candidat du NPD Guy Caron gagne des appuis

Le seul candidat québécois à la chefferie du NPD Guy Caron a annoncé mardi avoir obtenu l’appui de trois membres influents du parti. Il s’agit de Rosane Doré Lefebvre, ancienne élue du Québec, Lorne Nystrom, ex-député de la Saskatchewan et la coprésidente de l’aile jeunesse Lia Storey-Gamble.

Ruth Ellen Brosseau est toujours la seule élue à appuyer publiquement Guy Caron. Deux autres ex-députées, soit Chris Charlton et Jean Crowder, lui ont également apporté leur appui au début de la course à l'investiture néo-démocrate.

Ces appuis arrivent à quelques heures d’un débat à Saskatoon. Ce sera le premier depuis la fin de la période de mise en candidature et de la démission de Peter Julian. Les autres candidats en lice sont Charlie Angus, Niki Ashton et Jagmeet Singh.