Les animaux et les déchets les plus populaires

Les animaux de compagnie et les déchets sont les sujets qui occupent le plus les agents du service d’information municipal 311 depuis 2014.

C’est ce qui ressort des données libérées par la Ville de Montréal.

Au total, depuis janvier 2014, le service 311 a reçu 1,2 million d’appels, dont 142 119 concernaient seulement des demandes sur les permis ou le contrôle animalier.

Suivent notamment les demandes pour la collecte des objets encombrants et des déchets, qui totalisent 84 561 appels.

On retrouve également les feux de circulation et les nids-de-poule dans le top 10 des sujets les plus en demande.

On peut constater que le nouveau règlement sur les pitbulls, adopté en septembre 2016, a fait grimper les appels au 311 relatifs aux permis et au contrôle des animaux.

Alors qu’en 2015 les services du 311 ont reçu 23 338 appels sur le sujet, ce nombre a plus que triplé entre janvier 2016 et mai 2017, atteignant 94 862 appels.

Le nouveau règlement instauré par l’administration Coderre a interdit les nouveaux chiens de type pitbull sur le territoire de Montréal depuis le 3 octobre dernier. Le maire avait fait adopter ce règlement après la mort d’une résidente de Pointe-aux-Trembles, Christiane Vadnais, mordue par un pitbull.

Le règlement exige des propriétaires de pitbull qu’ils se procurent un permis spécial afin de garder leur animal, en plus de les obliger à museler leur chien en public.

Le règlement avait fait rager plusieurs associations de défense des animaux, ainsi que la SPCA, inquiète de voir des chiens de type pitbull être euthanasiés s’ils ne pouvaient plus se faire adopter. Elle avait menacé de mettre fin à ses contrats avec la Ville si le règlement était adopté.

La Ville avait également augmenté les amendes de 100 $ à 300 $ pour les propriétaires de chats et de chiens de toutes races qui ne faisaient pas enregistrer leur animal auprès de l’arrondissement. Même peu de temps avant l’adoption du règlement, cette menace avait d’ailleurs fait hausser le nombre d’enregistrements d’animaux à travers la Ville. En mars dernier, 37 960 chiens étaient dûment enregistrés à la Ville, alors que l’été dernier, ils étaient 20 000.

Les arrondissements de Rosemont-La Petite Patrie, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles sont les secteurs ayant reçu le plus grand nombre d’appels sur le sujet dans la dernière année.

Certaines demandes n’ont fait l’objet que d’un seul appel, depuis 2014, dont la collecte de feuilles mortes, les activités culturelles jeunesse ou une borne-fontaine à déneiger. Au total, 205 sujets n’ont fait l’objet que d’un seul appel de citoyen.

-Top 10 des sujets abordés par les Montréalais au service 311 entre 2014 et 2017:

Permis animalier (142 119 appels)

Collecte de branches d'arbre - Agrile du frêne (61 889 appels)

Collecte des objets encombrants (47 709 appels)

Collecte de déchets (36 852 appels)

Éclairage existant – Entretien (35 590 appels)

Dépôt illégal – Déchets (34 494 appels)

Feux de circulation – Entretien (25 742 appels)

Nid-de-poule (25 108 appels)

Collecte des matières recyclables (21 782 appels)

Élagage (21 778 appels)

Sujets moins populaires (un seul appel) :

Collecte de feuilles mortes

Activités culturelles jeunesse

Borne-fontaine à déneiger

Équipement récréatif

Jardin communautaire

Matière recyclable

Affichage politique/affichage sauvage

Droit des locataires/aide au relogement

Inscription camp de jour

Clôture brisée

Collecte de panier de rue

Total d’appels entre 2014 et 2017 : 1 245 535

-Top 10 des sujets abordés par les Montréalais au service 311 entre 2016 et 2017

Permis animalier (91 073 appels)

Collecte de branches d’arbre - Agrile du frêne (22 011 appels)

Collecte des objets encombrants (20 559 appels)

Éclairage-entretien (16 384 appels)

Collecte des déchets (16 357 appels)

Dépôt illégal – Déchets (14 115 appels)

Feux de circulation – Entretien (11 225 appels)

Nid-de-poule (10 470 appels)

Opération déneigement (10 236 appels)

Moins populaire (un seul appel) :

Sens de rue

Wi-Fi

Neige borne-fontaine

Transformateur de lumière bruyant

Entretien des patinoires

Horticulture arrosage

Remplacement des entrées de servies en plomb-eau

Collecte de feuille ou d’arbre de Noël

Insectarium

Bac brun non remis à l’endroit prévu

Abribus-nettoyage

Total des appels en 2016 et 2017: 555 796

-Permis et contrôle animalier :

2015 : 29 338 appels

2016-2017 : 94 862 appels