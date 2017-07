Les dieux du rock seront-ils visibles à Québec?

Après la tempête pop menée par les Backstreet Boys, Nick Jonas et P!nk, la barre est haute pour les dieux du rock s’ils veulent égaler ou surpasser la générosité et l’accessibilité des stars du premier week-end du Festival d’été de Québec (FEQ).

Alors que la vague rock du second week-end se profile, Québec se remet de l’ouragan pop qui a balayé la ville.

Les grands favoris pour le prix FEQ de la visibilité, si une telle récompense existait, seraient certainement les Backstreet Boys. À partir du moment où leur jet privé s’est posé à l’aéroport de Québec, samedi après-midi, le mot d’ordre semblait clair chez les cinq chanteurs floridiens: pas question de jouer à cache-cache avec les fans.

C’est ainsi que AJ, Howie, Nick et Kevin (Brian les a rejoints plus tard) ont multiplié les photos et les accolades avec leurs admirateurs(trices), profité de la gastronomie de la capitale et ont même fait la fête au Palace Royal après le concert de dimanche soir où, pour 300 $, certains fans pouvaient se faire prendre en photo avec leurs idoles.

P!nk, qui selon nos sources avaient loué un appartement avec sa petite famille, a été plus discrète à la ville, mais d’une générosité et d’un entrain exemplaires sur scène, samedi. On l’a même vu signer un autographe à un festivalier entre deux chansons.

On pouvait aussi facilement tomber sur le beau Nick Jonas si on allait flâner dans le coin du Hilton, le quartier général du FEQ, durant la journée de dimanche.

The Who et les autres

À partir de jeudi soir, les stars du rock seront reines et maîtres sur les plaines d’Abraham. D’emblée, on prévoit que Roger Daltrey profitera du concert des Who pour passer un peu de temps à Québec. Est-ce que son partenaire Pete Townshend l’imitera? À suivre. En tout cas, le groupe est en ville depuis lundi.

Contrairement à ses habitudes, il semble que Metallica ne s’éternisera pas en ville. Même si le groupe heavy métal joue à Detroit deux jours avant Québec, on croit que le quatuor arrivera juste à temps pour son concert.

Rien n’a encore filtré concernant les plans de la fin de semaine des membres de Gorillaz et de Muse, les têtes d’affiche des soirées de samedi et dimanche. Les premiers profitent d’une journée de congé avant et après leur concert sur les Plaines, ce qui pourrait permettre à Damon Albarn, qui n’a jamais joué à Québec, de prendre du temps pour découvrir la ville. Ça risque d’être plus compliqué pour Muse, des habitués de la capitale, puisqu’ils seront à Ottawa la veille de leur concert.