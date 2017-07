Leur chienne survit pendant neuf mois dans les montagnes

Alors qu’ils avaient perdu presque tout espoir, un homme et une femme de l’Idaho ont retrouvé leur chienne vivante neuf mois après sa disparition.

Voyez le reportage en anglais de CNN dans la vidéo ci-dessus

Mo avait disparu en septembre, pendant un voyage de chasse, a rapporté la chaîne américaine KIVI. L’animal s’était échappé du véhicule récréatif de ses propriétaires, Darwin et Cindy Cameron.

«Pendant les quatre premières semaines, on l’a cherchée nuit et jour», raconte M. Cameron.

Toutefois, aucune trace de Mo.

L’hiver est finalement arrivé et a été particulièrement rude dans ce secteur de l’État. Les chances de la revoir ont commencé à s’amenuiser.

«Je crois que nous avons toujours gardé notre espoir, mais en même temps, nous savions que ce n’était pas un hiver normal», souligne Darwin Cameron.

«On regardait ces tempêtes et le ciel, et on se disait "Seigneur, s’il-vous-plait, protégez-la"», raconte la maîtresse de l’animal.

C’est finalement un rancher qui a retrouvé l’animal chez lui à la mi-juin et qui l’a déposé dans un refuge.

«Elle était en mauvais état. Elle avait des puces et des tiques, et n’avait que la peau sur les os», explique une employée du refuge, qui a retrouvé les propriétaires parce qu’elle avait vu un avis de recherche pour l’animal.

Darwin et Cindy sont finalement allés chercher leur chien, n’y croyant pas trop. Pendant les neuf mois de son absence, on leur a souvent annoncé avoir retrouvé leur chien, alors que ce n’était pas le bon animal.

«Quand ils sont arrivés, j’ai vu une différence en elle», souligne l’employée du refuge.