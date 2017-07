Québec nommée meilleure destination au Canada

La ville de Québec est la meilleure destination au Canada, selon le réputé magazine Travel + Leisure, qui accorde cet honneur à la Vieille Capitale pour une deuxième année consécutive.

Québec arrive au premier rang de ce top 5 devant Vancouver, Victoria, Montréal et Halifax. Ce sont les lecteurs du magazine – des voyageurs dont le nombre est évalué à environ 5 millions – qui ont visiblement eu un coup de cœur pour la capitale nationale.

«Ce sont des vrais touristes qui viennent découvrir la destination et qui prennent le temps de remplir les sondages. Ça vaut des milliers et des milliers de dollars parce que les autres touristes se disent “ces gens-là, ils sont crédibles”», souligne avec enthousiasme le directeur de l’Office du tourisme de Québec, André Roy.

Parallèles avec Paris

«Magnifique» et «charmante» sont deux qualificatifs qui ont été utilisés par les lecteurs pour décrire la ville de Québec. L’un d’eux a évoqué «un mini-Paris».

Dans une vidéo intitulée «Qu’est-ce qui fait de Québec la meilleure ville au Canada» disponible sur le site web de Travel + Leisure, on mentionne notamment la beauté du Vieux-Québec, de la chute Montmorency, du parc national de la Jacques-Cartier et du Château Frontenac. On indique même qu’il ne faut pas se surprendre d’y manger aussi bien qu’à Paris, et que la poutine à elle seule vaut la peine de faire le voyage.

Par ailleurs, l’Auberge Saint-Antoine et le Fairmont Château Frontenac ont quant à eux obtenu respectivement les troisième et neuvième rangs du top 10 des meilleurs hôtels au pays, toujours selon les lecteurs du Travel + Leisure.