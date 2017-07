Shia LaBeouf vulgaire et agressif lors de son arrestation

Les policiers de Savannah en Géorgie ont rendu publique la vidéo de l’arrestation de l’acteur Shia LaBeouf survenue aux petites heures dans la nuit de vendredi à samedi.

Les images de la caméra corporelle montrent l’acteur blasphémer aux policiers pendant qu’il se faisait passer les menottes aux poings.

«J’ai plus d’avocats millionnaires que vous le pensez», crie l’acteur éméché.

Déjà samedi, les autorités avaient mentionné que l’acteur s’était comporté de «manière erratique».

Selon la police de Savannah-Chatham, l'acteur américain a été interpellé après avoir demandé une cigarette à un passant et un policier.

Lorsque le policier lui a demandé de quitter les lieux, il a refusé et est devenu agressif. Le policier a alors décidé de procéder à son arrestation, mais l'acteur s'est enfui à l'intérieur d'un hôtel où il a finalement été arrêté

«Quand M. LaBeouf n'a pas obtenu la cigarette demandée, il s'est emporté et a commencé à devenir vulgaire et à tenir un langage inapproprié devant la femme et l'enfant présents», a indiqué la police dans un communiqué.

L'acteur américain de 31 ans est poursuivi pour refus d'obtempérer, trouble à l'ordre public et ivresse sur la voie publique.

La vedette, connue pour ses rôles dans «Transformers», s'était déjà signalée par le passé pour des troubles à l'ordre public.