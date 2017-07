Toujours autant de tireurs rappelés à l’ordre

Les responsables des champs de tir doivent toujours rappeler à l'ordre autant de propriétaires d'armes à utilisation restreinte afin que ceux-ci respectent la réglementation et, par le fait même, puissent conserver leur permis.

Les armes à usage restreint incluent les armes de poing qui ne sont pas prohibées, et les fusils qui ont des canons de moins de 470 millimètres.

Si vous devenez propriétaire d’une telle arme, la loi vous oblige à venir pratiquer au champ de tir au moins une fois par année.

Le problème, c'est que chaque année, les propriétaires des champs de tir de Matane et de Rimouski doivent contacter leurs membres pour qu'ils viennent tirer avant la fin de l'année.

Seules 104 personnes sur les 340 inscrites viennent. Si vous ne respectez pas la loi, vous aurez affaire avec la Sureté du Québec.

«La SQ va les appeler, et leur demander pourquoi ils ne sont pas venus tirer. Y’auront pas renouvelé leur carte, donc ils vont être invités à vendre leurs armes, à donner leurs armes à la SQ pour 20$ ou réintégrer le club de tir. Mais, à ce moment-là, ils vont devoir suivre à nouveau un cours qui coûte environ 75$. Ils sont donc obligés de recommencer leurs cours parce qu’ils ne sont pas venus tirer», explique Marius De Champlain, du Club de tir du Bas-Saint-Laurent.

L'an dernier, le fondateur du club de tir du Bas-Saint-Laurent a recommandé 86 personnes à la Sûreté du Québec.

Les raisons pour lesquelles les gens ne viennent pas pratiquer varient. On évoque souvent des raisons économiques ou familiales, ou encore le propriétaire d'armes à usage restreint décède. Mais qu’est-ce qui pousse les citoyens à se tourner vers ce type d’armes ? «On a tous vu les films westerns ! Certains individus sont plus attirés par les armes d’assaut. Ils regardent des films de police et ils sont intrigués. Souvent, les gens disent : "Wow, je ne savais pas que c’était difficile comme ça tirer."» ajoute M. De Champlain.