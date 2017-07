Un acrobate fait une chute pendant un spectacle de mâts chinois

Un acrobate a fait une chute de plusieurs mètres mardi soir lors d’un spectacle en plein air de mâts chinois, dans l’arrondissement Saint-Léonard.

L’accident est survenu en début de soirée au parc Saint-Léonard lors d’une représentation dans le cadre du festival Montréal complètement cirque.

Selon ce qu’a indiqué la police de Montréal, l’acrobate souffrirait de blessures au dos. Il aurait fait une chute d’environ 6 mètres. Il a été conduit à l’hôpital en ambulance. On ignore l’étendue de ses blessures.

Le spectacle s’intitulait «Entre nous» et réunissait «cinq artistes d’origines et d’horizons différents (qui) se rencontrent et renouent des liens autour de trois mâts chinois», d’après ce qu’indique le site du festival.

La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a ouvert une enquête, a précisé la police de Montréal.