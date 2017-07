Un hôpital laisse sortir un homme suicidaire

Le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS) a laissé sortir un homme qui exprimait toujours des idées suicidaires.

Craig Morais, 32 ans, est dépressif depuis sa tendre enfance.

Le 26 juin dernier, il a décidé de consulter pour la première fois de sa vie et s’est rendu au CHUS.

«Je voulais aller à l’hôpital pour ne pas me rendre au point où je m’enlevais la vie», a-t-il expliqué.

Après 10 jours d’hospitalisation, les médecins l’ont autorisé à sortir même s’il avait toujours des idées noires.

«Tu restes là pour un temps et puis ciao bye! Tu t’arranges dehors et on te donne des ressources.»

M. Morais assure que son médecin traitant lui a dit qu’il ne pouvait «rien faire» pour lui et lui a dit d’«aller en paix».

«J’ai pourtant poussé en masse, en disant que je voulais avoir un suivi», assure le jeune homme.

Une journée après sa sortie, sa mère a contacté les policiers, voyant qu’il s’apprêtait possiblement à passer à l’acte.

Il sera alors hospitalisé pendant 24 heures.

«Ils lui ont donné un autre médicament et c’est tout. Sans savoir si ça fonctionnait ou non», précise la mère de Craig, Johanne Morais.

Les responsables en santé mentale de la région assurent de leur côté que tous les patients disposent de ressources pour assurer un suivi adéquat à l’externe.

«On essaie d’assurer un filet de sécurité pour chaque individu à sa sortie de l’hôpital. Mais bien entendu, chaque situation est différente», assure Judith Kodsi du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie.