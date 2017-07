Une autre production Netflix qui fait jaser

Avant même sa sortie sur Netflix, le long-métrage «To the Bone» fait déjà beaucoup réagir. La bande-annonce du film qui sort vendredi le 14 juillet est accusée de glorifier les troubles alimentaires.

Le long-métrage raconte l’histoire d’Ellen, jouée par Lily Collins, qui entame une thérapie avec un médecin aux méthodes originales joué par Keanu Reeves.

«To the Bone» montrera une Lily Collins amaigrie. L’actrice britannique a d’ailleurs été accusée d’avoir perdu trop de poids pour tenir le rôle. En contrepartie, elle a assuré avoir été entourée de nutritionnistes.

La réalisatrice et scénariste du film, Marti Noxon, avoue avoir elle-même souffert d’anorexie et de boulimie à l’adolescence. L’histoire de «To the Bone» se base donc largement sur sa propre histoire et ses propres démons.