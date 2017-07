Une fausse photo virale refait surface

Cette photo, datant du 28 juin 2016, refait surface sur le Web depuis quelques jours. Plusieurs personnes l’ont d’ailleurs fait parvenir par courriel au «Journal de Montréal» et au «24 Heures».

Contrairement à l’impression qu’elle donne, il ne s’agit pas d’un groupe d’ingénieurs regardant un employé au travail.

Prise dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, cette photographie met en scène une visite de chantier organisée par le Ville de Montréal avec divers intervenants en lien avec les travaux.

«Cette rencontre avait pour but d’assurer le suivi environnemental du projet de travaux de conduits d’égout et d’aqueduc et de voirie sur la rue Préfontaine», a expliqué Jean Alain Lavallée, chargé de communication de la Ville dans un échange de courriel.