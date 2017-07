Besoin d'argent, pas d'aide psychologique, dit un résident

Un résident de Laval qui ne peut toujours pas retourner chez lui dénonce que le gouvernement ne cherche qu'à gagner du temps, plutôt que de réellement venir en aide aux sinistrés.

«Quand tu ne vis plus chez vous, c'est l'enfer pour le couple, l'enfer pour l'argent et l'enfer pour le mental», dénonce Réjean Souligny, âgé de 57 ans, installé dans une roulotte sur un camping depuis deux mois.

Fondation

«Ils nous offrent de l'aide psychologique, mais qu'ils nous donnent de l'argent et ça va bien aller, ça allait très bien dans ma vie il y a deux mois et demi», tonne-t-il, trouvant trop long le délai de cinq semaines annoncé par le ministre Martin Coiteux.

Les fondations de sa maison sur pilotis dans l'ouest de Laval ont été endommagées par la crue des eaux, mais tout le reste est en bon état, assure-t-il.

Il évalue que les travaux pourraient lui coûter plus de 90 000 $, une somme qu'il n'a pas et qu'il ne veut pas emprunter à la banque afin de ne pas payer des intérêts.

Mais ce que craint le Lavallois par-dessus tout, c'est d'être incapable de trouver un contractant s'il ne peut l'appeler que dans plusieurs semaines, lorsqu'ils seront tous débordés.

Il a peur de devoir passer l'hiver dans sa roulotte.

En colère contre les excuses du gouvernement

«Le gouvernement ne devrait pas pouvoir se reposer sur la bureaucratie pour justifier que ce soit si long avant d'envoyer l'argent aux gens», s'insurge André Cyr, sinistré à Laval.

L'homme de 52 ans doit refaire son sous-sol puisque l'eau est montée à un peu plus de deux pieds de hauteur lors de la crue printanière. Les coûts de reconstruction sont de 20 000 $, dont 5000 $ ont déjà été remis par les assurances.

«On dort mal parce qu'on ne fait pas de gros salaires. Pour nous, 15 000 $ ou 10 000 $, c'est beaucoup d'argent. Je ne veux pas perdre ma maison. Si je savais au moins ce que le gouvernement compte me donner, je pourrais faire des choix, remettre les rénovations d'une pièce à plus tard», mentionne celui qui doit encore aller faire son lavage chez de la famille ou des amis puisqu'il est toujours privé de laveuse.

M. Cyr a fait nettoyer et a commencé les travaux afin d'essayer de reprendre une vie normale le plus rapidement possible.

«Je suis fâché de voir se répéter sans cesse les mêmes excuses. J'espère qu'on n'aura pas à attendre aux prochaines élections pour avoir notre indemnisation», insiste M. Cyr.