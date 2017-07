Dark web: Le Québécois arrêté en Thaïlande s’est suicidé en prison

EXCLUSIF | Le jeune Québécois, arrêté en Thaïlande en lien avec les perquisitions du FBI la semaine dernière en Mauricie, s’est enlevé la vie dans sa cellule alors qu’il faisait face à une extradition aux États-Unis a appris TVA Nouvelles.

Le détenu dans la mi-vingtaine menait semble-t-il un grand train de vie en Asie habitant dans des résidences luxueuses et conduisant des Porsche et des Lamborghini.

Quand il aurait été informé qu’il serait extradé aux États-Unis où il encourrait une peine de prison à vie et non ramené au Canada, il se serait suicidé en prison, toujours d’après nos informations.

Armes et drogue

Le jeune homme utilisait une carte crédit frauduleuse afin d’acheter et vendre des armes et de la drogue via un réseau mondial sur le Dark web.

Mercredi dernier, le FBI, la Gendarmerie royale du Canada ainsi que le Service de police de Trois-Rivières ont mené des perquisitions à Trois-Rivières et au Cap-de-la-Madeleine ainsi qu'à Montréal.

Le serveur de la plateforme de vente et des ordinateurs ont été saisis le 5 juillet chez la mère du suspect au Cap-de-la-Madeleine ainsi que dans un petit entrepôt qu’il louait.