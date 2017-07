De plus en plus d’espèces en danger

L’impact de l’extinction massive des animaux pourrait être rapidement dramatique au pays, et le golfe du Saint-Laurent en est déjà la preuve, indiquent des experts.

L’extinction massive des animaux menace plus que jamais la survie de l’humanité, d’après une étude scientifique tout juste parue, et «le Québec n’y échappe pas», prévient Christian Simard, directeur général de l’organisme Nature Québec.

«Chez nous, le plus spectaculaire se joue au niveau du golfe du Saint-Laurent, indique M. Simard. Le réchauffement climatique, la perte d’oxygène dans l’eau et l’augmentation du trafic maritime créent une pression énorme sur la biodiversité.»

Le béluga et la tortue luth de l’estuaire ont ainsi été placés sur la liste des espèces en voie de disparition au Canada l’année dernière.

«On n’est pas un pays avec une diversité biologique très élevée. Nos espèces sont moins nombreuses que dans la région de l’équateur, par exemple, explique le biologiste Charles-Antoine Drolet, vice-président de Nature Québec. De fait, chacune compte davantage, car les écosystèmes sont des structures complexes dans lesquelles chaque élément dépend de l’ensemble pour fonctionner. Autrement dit, chaque espèce est essentielle à la survie de l’ensemble.»

Mondialement, plus de 30 % des espèces de vertébrés de la planète sont en déclin, c’est-à-dire que les populations de chacune de ces espèces diminuent, mais aussi leur habitat naturel, indique une étude parue dans la revue scientifique «Proceedings of the National Academy of Sciences» (PNAS).

Au Québec, nombre de nos grands mammifères ont d’ores et déjà disparu. C’est le cas du carcajou, du grizzli, du wapiti et du cougar, indique Alain Branchaud, président de la Société pour la nature et les parcs du Québec (SNAP), qui a auparavant œuvré au développement du programme des espèces en péril d’Environnement Canada. Le caribou suit malheureusement le même chemin, déplore-t-il.

Pourquoi la situation est-elle préoccupante ?

Pour les chercheurs de l’université de Stanford et de l’université nationale autonome de Mexico qui ont mené l’enquête parue dans PNAS, on assiste à un véritable «anéantissement biologique » qui met en danger « les fondements de la civilisation humaine».

Si, pour le moment, la perte de certaines espèces n’a pas d’impact direct sur l’homme urbain, «au fur et à mesure qu’on effrite la biodiversité, on effrite les services écologiques qu’elle nous rend. L’oxygène qu’on respire, par exemple, devient plus rare, l’eau qu’on consomme, moins pure», illustre Alain Branchaud, président de la SNAP.

De fait, les auteurs de l’étude insistent : la perte massive d’espèces animales et le déclin des populations sont «un prélude à la disparition de nombreuses autres espèces et au déclin des écosystèmes qui rendent la civilisation possible».

Gouvernement paralysé

Devant l’ampleur du désastre qu’ils observent, les scientifiques appellent à agir contre les causes du déclin de la vie sauvage, notamment la surpopulation et la surconsommation.

Au Québec, la construction du complexe hydroélectrique sur la rivière La Romaine représente une perte d’habitat pour pas moins de 100 000 oiseaux, critique Charles-Antoine Drolet, vice-président de Nature Québec. Dans la région de Montréal, les barrages ont bouleversé les populations d’anguilles et de perchaudes, qui ne peuvent plus se déplacer librement dans leur habitat, ajoute-t-il.

Face au problème, «il y a une difficulté politique à agir», estime Christian Simard, directeur général de Nature Québec. «Les États ne semblent pas en mesure de saisir la dimension phénoménale de ce qui se passe. Ils ont des difficultés à prendre des décisions concertées et courageuses», analyse-t-il.

«L’ancienne économie du carbone semble paralyser nos gouvernements», déplore-t-il.