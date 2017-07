Des conséquences directes sur les taux hypothécaires

La Banque du Canada a rehaussé son taux directeur de 0,25%, pour le porter à 0,75%, mercredi. Il s’agit d’une première augmentation en sept ans qui risque d’avoir des conséquences pour ceux et celles qui doivent renégocier leur hypothèque ou encore pour ceux qui sont soumis aux aléas d’une hypothèque à taux variable.

«Tous ceux qui ont une hypothèque variable devraient avoir une légère augmentation de leurs paiements, probablement dans la même proportion que le taux directeur», confirme Denis Doucet de chez Multi-Prêts Hypothèques, en entrevue à 100% Nouvelles.

Selon l’expert, ceux qui sont à renégocier leur hypothèque devront choisir entre le taux fixe, un peu plus élevé, ou le taux variable.

«Le taux fixe est lié aux obligations d’épargne. En juin, les obligations ont pris beaucoup de valeur, ce qui a amené la Banque Royale la semaine dernière à annoncer des hausses de taux, et d’autres institutions ont suivi. Faut voir comment l’économie va se comporter au cours des prochains mois pour voir si vraiment la hausse va se poursuivre ou pas», ajoute le courtier hypothécaire.

Peut-on penser qu’il y aura d’autres hausses dans les mois à venir?

«La Banque du Canada annonce déjà depuis plusieurs années qu’il y aura des augmentations, il y en a eu une ce matin. M. Stephen Poloz, gouverneur de la Banque du Canada, ne voulait pas que cette hausse soit interprétée comme une «phase 1» d’une prochaine hausse qui arriverait à l’automne. La plupart des économistes s’entendent pour dire qu’à la fin octobre, on aura une autre hausse. Mais ça va dépendre des indicateurs économiques. Les indicateurs actuellement sont favorables. Au départ de l’année on parlait d’une hausse à la fin de l’année, finalement ça arrive au milieu de l’année 2017. Est-ce que la hausse va se poursuivre avec la croissance économique, ou des problèmes vont arriver et à ce moment-là ils seront plus prudents?», précise M. Doucet.

Les gens dont l’hypothèque est échue dans six mois ou un an, devraient-ils renégocier maintenant, et ainsi se protéger des possibles hausses?

«Ça dépend de la durée. Si vous prévoyez faire un renouvellement dans les deux, trois prochains mois, souvent il y a moyen de faire une entente pour ne pas payer de pénalité. Cette pénalité est tellement minime que ça vaut la peine de regarder ce qui est disponible sur le marché. Malheureusement, il y a tellement d’indicateurs qui peuvent influencer les taux d’ici la fin de l’année, que je pense que c’est plus de l’inquiétude que vivent les clients. Les gens plus inquiets devraient plutôt opter pour un taux fixe et éviter de vivre un stress», ajoute M. Doucet.

Une hausse d’un quart de point de la Banque du Canada représente quel montant?

«La moyenne qu’on a calculée c’est environ 6$ par mois de plus par tranche de 50 000$. Donc avec une hypothèque de 200 000$ c’est environ 24-25$ par mois. C’est vrai que ce n’est jamais agréable d’avoir une hausse de paiement, mais ce n’est pas un montant astronomique. Ça va être vivable pour la majorité des gens», assure le courtier.

«Toutefois, si cette augmentation est la «phase 1» de nouvelles augmentations à venir, ça pourrait devenir problématique», conclut Denis Doucet.