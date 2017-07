Des enfants se font voler leurs légumes

Des gens sans scrupules ne se gênent pas pour voler les légumes d’un jardin entretenu par 400 élèves du primaire dans une cour d’école près de Joliette.

Pour une troisième année, le jardin planté et entretenu par les élèves de l’école primaire Notre-Dame-de-la-Paix à Saint-Ambroise-de-Kildare, dans Lanaudière, se fait voler et vandaliser.

Des pommes sont arrachées du pommier et lancées partout, des concombres disparaissent mystérieusement, des légumes sont arrachés et laissés en plan par terre.

Pire encore, des plants complets disparaissent avec leur tuteur, et les ravisseurs replacent la terre derrière eux. Le responsable de l’activité est certain que des adultes sont impliqués.

Choquant

«Les adultes qui viennent voler des plants de tomates doivent arrêter. C’est les enfants qui jardinent ici», dit Jasmin Lafortune, alias Monsieur Jardin, qui chapeaute l’activité. Le jardin permet de cultiver 25 sortes de légumes sur un terrain de 80 pieds sur 25.

C’est particulièrement choquant pour les jeunes du camp de jour de la municipalité qui en font l’entretien pendant les deux mois d’été, avant que l’école ne reprenne en septembre.

«Ça me fait de la peine que tout le monde vienne arracher des affaires, parce que ça nous a pris tellement de travail», dit la jeune Peyton Proulx, 7 ans.

Elle aime arroser les plantes tandis que d’autres s’occupent d’enlever des mauvaises herbes, comme Zach Lacoste, qui lui aussi, est tanné de se faire voler.

«C’est fatigant de toujours devoir en faire repousser», dit le garçon, également de 7 ans.

Une boîte du jardin qui contenait des plants de tomates et des fines herbes a été presque vidée par des malfaiteurs cet été. Un seul plant est toujours là, le plus chétif du groupe, mais on a volé son tuteur.

Collations

Le jardin permet aux enfants des camps de jour d’avoir des collations en été. À l’automne, les élèves de l’école utilisent les légumes pour faire des recettes, comme des trempettes, des chips et des bruschettas.

L’été passé, il y a eu tellement de vols qu’on a dû se tourner vers d’autres jardins, et même aller à l’épicerie pour tenir les activités de cuisine. La récolte devrait être suffisante cette année, mais, pour eux, il faut que ça cesse.

«Arrêtez de nous voler, venez nous le demander et ça va nous faire plaisir de vous en donner», explique Jasmin Lafortune, qui profite de l’occasion pour sensibiliser les enfants au respect de l’autre.

Cette année, l’animateur a caché les pommes de terre à travers les autres plants, parce qu’ils n’en ont pas récolté une seule l’an passé.

«Ils sont partis avec toutes les patates l’an passé! Et moi je disais aux enfants depuis des mois qu’on allait se faire des chips», déplore M. Lafortune.