Des pannes à répétition exaspèrent les citoyens

Une situation agace plusieurs personnes dans le secteur de Laterrière, à Saguenay: des pannes d'électricité se multiplient depuis des semaines.

Plusieurs citoyens rencontrés affirment qu’il y a trois interruptions chaque semaine.

«Aux deux ou trois jours, on perd l'électricité. Il faut changer les heures sur nos appareils», indique une résidente de Laterrière, Véronique Pearson.

Au dépanneur Super Sagamie sur la rue du Boulevard, cette situation dérange.

«Pour les frigos, c'est sûr que ce n'est pas bon, dit une employée, Valérie Bergeron. Et pour la loterie, cela prend quelques minutes avant que [le terminal] revienne.»

À la pharmacie Proxim, ces pannes sont aussi agaçantes, surtout quand le personnel vient d'entrer les informations d'un patient dans le système.

«Toutes nos données, de façon momentanée, sont perdues, précise le copropriétaire, François Tremblay. Alors, on doit toujours recommencer le processus. »

Les citoyens ont hâte que ces interruptions de service cessent.

«Des fois, ça arrive sur les heures de repas. On manque le four, on manque le frigo», ajoute Valérie Pearson.

«À la maison, on a tous des heures à remettre, deux ou trois fois par semaine, pour rien. Même quand il fait beau. On ne sait pas pourquoi, on perd le courant», précise Valérie Bergeron.

«On est tous un peu fatigués ou exaspérés de ces pertes de courant régulières. On espère avoir une alimentation en électricité plus stable», demande François Tremblay.

Le problème affecte tous les secteurs de Laterrière.

Et pour ceux qui sont alimentés en eau par un puits artésien, une perte de courant coupe la pompe au sous-sol et cause alors des maux de tête.

«Quand on n'a pas de courant, nous autres, on n'a pas d'eau. C'est un sérieux problème. Et depuis le printemps, ça fait plusieurs, mais plusieurs fois que le courant part», affirme un résidant de la route du Portage-des-Roches Sud, Mario Bouchard.

Le conseiller municipal de Laterrière, Luc Blackburn, vit la même chose. « Ce sont des flashs. On s'en aperçoit par les appareils électroniques dans la maison. Une fois de temps en temps, ça fait partie de la vie. Mais quasiment quotidiennement, c'est un peu agaçant.»

Hydro-Québec a identifié deux raisons à ces pannes: des arbres créent des problèmes et seront élagués. Un bris de poteau a aussi forcé un transfert d'une ligne de distribution, une situation instable réglée en début de semaine. La société d’État continuera de suivre la situation.