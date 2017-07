Des places en demande pour Metallica

Si les fans de Metallica qui n’ont pas de laissez-passer du Festival d’été de Québec (FEQ) veulent voir leur groupe favori sur les plaines d’Abraham, vendredi soir, ils devront puiser dans leurs économies.

Comme il fallait s’y attendre, depuis que le FEQ affiche complet, les prix demandés pour des places dans les gradins ou la zone avant-scène ont connu une croissance exponentielle sur les principaux sites de revente.

Plus de 1000 $

Les utilisateurs de StubHub sont particulièrement gourmands. Un revendeur souhaite même obtenir 1118 $ US pour un billet à l'avant de la scène. On trouve aussi plusieurs places offertes à environ 600 $ US. Chez Kijiji, 900 $ CA représentait, mardi, le prix du billet le plus dispendieux.

Parmi les autres têtes d’affiche, c’est la formation Muse qui est la plus populaire, si on se fie aux prix exigés par les revendeurs, avec des billets se détaillant jusqu’à 799 $ US.