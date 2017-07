Elle se fait dérober son chien dans son condo

Une jeune femme de Laval est inconsolable. Deux voleurs ont dérobé son «bébé», un pug de sept mois prénommé Squishy, en entrant par effraction dans son condo, en mai dernier.

«Je veux le retrouver. Je veux que mon bébé revienne», a lancé la femme de 23 ans.

Amoureuse des animaux, Nurit Aizenstros n’a pas cessé de chercher Squishy depuis qu’il lui a été volé chez elle, il y a près de deux mois.

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie

Courtoisie









«J’ai appelé le Berger Blanc et la SPCA. J’ai regardé toutes les annonces sur Kijiji et Craigslist. J’ai mis des annonces sur des pages Facebook de Laval. Personne n’a vu mon petit chien d’amour», a-t-elle raconté.

Des voleurs bien préparés

Le 18 mai dernier, deux voleurs se sont introduits dans l’immeuble où Nurit Aizenstros résidait avec son copain, sur la rue Notre-Dame-de-Fatima, à Laval.

«Ils ont ouvert la porte principale avec un tournevis en deux secondes. Ces gars-là savaient ce qu’ils faisaient», a dit l’agente Évelyne Boudreau de la police de Laval.

En prenant soin de ne pas montrer leurs visages aux caméras de surveillance, les suspects ont pénétré dans trois condos.

Les deux hommes, qui pourraient avoir entre 20 et 35 ans, ont volé des bijoux, des vêtements ainsi qu’un ordinateur portable, entre autres. Et ils ont pris Squishy, un bébé carlin - mieux connu sous le nom anglais «pug». Il n’avait ni médaille ni micropuce.

Sur une vidéo de surveillance captée à l’extérieur du bâtiment, on voit un des deux voleurs tenter de tirer le pug avec une laisse improvisée. Le petit chien rechigne à avancer, alors l’homme le prend dans ses bras pour quitter.

Premier chien

Au-delà de son prix d’achat de 1200 $, Squishy avait une grande valeur sentimentale pour Nurit Aizenstros, car il s’agissait de son premier chien. Il est irremplaçable à ses yeux.

La jeune femme amenait Squishy partout avec elle. Partout, sauf à son travail dans un restaurant de Laval.

C’est d’ailleurs pendant qu’elle travaillait que son pug a été volé. En rentrant, elle avait un message de la police. «J’ai capoté, a-t-elle laissé tomber. J’ai crié son nom et je me suis mise à pleurer assise par terre. Après, j’ai viré mon condo à l’envers. Il n’était nulle part.»

La jeune femme ne comprend pas pourquoi on lui a volé son chien. «Peut-être qu’il venait pour voler autre chose et qu’il a pris le chien parce qu’il est trop "cute". Sinon, c’est pour le revendre, et ça me fait peur», a-t-elle dit.

Toute information concernant le vol ou les suspects peut être transmise à la police de Laval, au 450 662-INFO.