Gravement blessé dans la glissade d’eau du Super 8

Un adolescent de 15 ans a été sérieusement blessé lundi alors qu’il s’amusait dans une glissade d’eau de l’hôtel-motel Super 8 à Trois-Rivières, lundi.

L’adolescent blessé, Sébastien Langlois, est entré en communication avec TVA Nouvelles en passant par la messagerie de notre page Facebook.

Le jeune homme a dû passer 14 heures aux urgences de l’hôpital, il a fait une commotion cérébrale profonde, et a dû recevoir 9 points de suture en raison d’une lacération sur le crâne.

Sébastien Langlois arrivait dans l’eau après avoir glissé, lorsqu’il a eu peur de frapper un mur.





























































Sa tête a violemment heurté les installations. Selon lui, la vitesse de la glissoire était beaucoup trop rapide.

«Le monsieur de l’hôtel était au téléphone alors il n’a pas pu m’aider. Il ne voulait pas appeler au 911 pour des secours. Il a dit ''un instant je vais finir mon téléphone''. Mon accompagnatrice elle a crié après lui pour qu’il appelle», a raconté le jeune homme à TVA Nouvelles.

«J’ai vomi à cause de ça parce que j’étais trop étourdi. Si j’ai chaud, ça me donne mal à la tête. Si je ris trop, j’ai mal à la tête», ajoute le blessé qui doit encore subir les conséquences de la commotion.

Ce n’est pas la première fois que l’établissement Super 8 fait parler de lui pour les mauvaises raisons. L’accident de Sébastien Plante serait le quatrième à se produire dans ces installations au cours des derniers mois.

La mère de la victime, Marie-Josée Plante a déjà travaillé pour l’entreprise ne compte pas en rester là.

Elle veut porter plainte. Elle critique le fait qu’il n’y a pas de sauveteur sur place, et pas de trousse de premiers soins non plus.

TVA Nouvelles a tenté de contacter le Super 8, mais est toujours en attente de leur version des faits. Lors de l’accident de lundi, les employés présents ont eu du mal à réagir et à prodiguer les premiers soins.