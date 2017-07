La présidente de la Fed porte le Dow Jones à un record

Wall Street a terminé en nette hausse mercredi, portée par des propos rassurants de la présidente de la Réserve fédérale (Fed) Janet Yellen: le Dow Jones a battu un record après une progression de 0,57% et le Nasdaq a pris 1,10%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a gagné 123,07 points à 21 532,14 points, un sommet en clôture, et le Nasdaq, à forte coloration technologique, 67,87 points à 6261,17 points.

L'indice élargi S&P 500 a avancé de 17,72 points, soit 0,73%, à 2443,25 points.

Pour expliquer la bonne disposition de la Bourse de New York, Bill Lynch de Hinsdale Associates a mis en avant le fait que Janet Yellen «mette l'accent sur le terme graduel» que ce soit pour la hausse des taux ou pour la réduction du portefeuille d'actifs de la banque centrale américaine.

Lors de son audition biannuelle devant une commission de la Chambre des représentants, qu'elle poursuit jeudi au Sénat, Mme Yellen a ajouté qu'à terme le niveau des taux directeurs de la Fed, actuellement entre 1% et 1,25%, ne devrait «pas être beaucoup plus élevé».

Les responsables de la politique monétaire américaine «vont probablement commencer en septembre à réduire» l'immense portefeuille d'actifs accumulés par la Fed au cours de la crise financière, et «les taux vont continuer à remonter progressivement sans toutefois atteindre un niveau considéré comme normal», a avancé Peter Cardillo de First Standard Financial. «On reste dans la prudence», a-t-il ajouté.

Cette prudence a d'ailleurs fait nettement remonter le marché obligataire. Vers 20H20 GMT, le rendement des bons du Trésor à 10 ans, qui évolue à l'inverse du prix des obligations, baissait à 2,319%, contre 2,361% mardi soir, et celui des bons à 30 ans à 2,886%, contre 2,923% précédemment.

Pour Bill Lynch la meilleure performance du Nasdaq, s'expliquait par le fait que les valeurs technologiques, souvent qualifiées de valeurs de croissance, profitent plus des taux bas que d'autres secteurs.

L'indice regroupant les valeurs technologiques au sein du S&P 500 a pris la tête du marché et a avancé de 1,31%. À l'inverse, les valeurs financières ont été à la traîne, gagnant seulement 0,11% selon l'indice S&P qui leur est dédié.

Autre facteur de soutien pour la Bourse, le baril new-yorkais de pétrole a terminé en hausse de 45 cents à 45,49 dollars, soutenu par l'annonce d'une nette baisse des réserves de brut aux États-Unis.