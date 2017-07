Les Chiens de ruelles menacent «Despacito»

Le phénomène «Despacito» balaie peut-être les États-Unis, le Canada anglais et plusieurs pays d’Europe, mais au Québec, c’est une autre histoire.

Depuis quelques semaines, Justin Bieber et compagnie se butent aux Chiens de ruelles, un groupe originaire de Tadoussac qui obtient beaucoup de succès grâce à une chanson intitulée «Roadtrip».

Au cours du dernier mois, l’entraînante pièce du quintette folk-trash a détrôné «Despacito» à 11 reprises au sommet du célèbre 6 à 6 de CKOI. Jointe au téléphone, la formation s’est dite étonnée d’avoir réussi à freiner les élans du tube planétaire de Luis Fonsi, Daddy Yankee et Justin Bieber, qui vient d’entamer sa neuvième semaine au sommet du Billboard Hot 100 chez nos voisins du Sud. Une situation qui évoque les exploits d’Astérix contre l’envahisseur romain.

«On est les p’tits Gaulois d’la radio, ç’a l’air! blague le chanteur du groupe, Olivier Renaud. C’est quand même assez surprenant. Pis c’est tant mieux! Ça fait plaisir d’avoir délogé ¨Despacito¨ du numéro un pendant une couple de jours.»

«Rien comme tout le monde»

Contrairement aux apparences, «Roadtrip» n’est pas une nouvelle chanson. Composée il y a cinq ans, la pièce figure sur «C’pas près d’changer», le deuxième album du groupe, sorti au printemps 2014. Mais puisqu’elle avait toujours suscité de bonnes réactions en spectacle et sur internet, la formation a décidé de l’envoyer aux radios en mai, juste avant de sortir son troisième disque, «Détours sans fin».

«On ne fait rien comme tout le monde», déclare Olivier Renaud.

Peu orthodoxe, la stratégie a néanmoins porté ses fruits puisqu’un nombre croissant de Québécois découvrent Les Chiens de ruelles cet été.

À CKOI, on compare «Roadtrip» à certaines offrandes des Colocs, des Cowboys Frigants et même de Plume Latraverse (pour son irrévérence). «Son côté festif typiquement québécois parle à nos auditeurs», explique le directeur musical de l’antenne, Guy Brouillard.

La formation Les Chiens de ruelles est née en Haute-Côte-Nord en 2011. Un an plus tard, ses membres sont déménagés à Montréal pour maximiser ses chances de survie.

Folk-trash

Au fil du temps, plusieurs termes ont été employés pour décrire le style musical de prédilection du groupe. Parmi eux, mentionnons «folk sale», «bluegrass indocile», «manouche-trash» et «country punk».

Le qualificatif que semble privilégier Olivier Renaud est cependant «folk-trash post-trad». Le chanteur et guitariste cite d’ailleurs Iron Maiden, La bottine souriante et Jean Leloup parmi ses plus grandes influences... et «la connerie humaine» parmi ses plus grandes sources d’inspiration.

«On est contestataire. On aime ben ça japper fort», souligne-t-il.

Les Chiens de ruelles continueront d’enfiler les spectacles au cours des prochains mois. «Ben du char, ben du kilométrage, pis ben du fun», résume-t-il.