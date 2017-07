Les grands voiliers font escale à Rimouski

Les grands voiliers effectuent tranquillement, mais sûrement leur arrivée dans le port de Rimouski. Et c'est le «El Galeon» battant pavillon espagnol qui a été le premier à s'amarrer à quai tard mardi.

Il s’agit de la seule réplique des galions espagnols qui, pendant plus de trois siècles, ont assuré le lien entre l'Asie, l'Amérique et l'Espagne. D'une longueur de 125 pieds, le «El Galeon» peut accueillir à son bord 150 passagers et membres d'équipage.

D'ici vendredi, Rimouski accueillera sept grands voiliers dont trois seront ouverts au public samedi entre 10 heures et 15 heures.