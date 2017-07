Les sinistrés de Péribonka en mode reconstruction

L'heure est à la reconstruction à Péribonka, qui a vécu une montée de la nappe phréatique en avril. Les sinistrés entament enfin les travaux de réparation sur leur résidence.

Plusieurs sinistrés ont vécu plusieurs émotions dans ce long processus de réparation.

«Je ne vous cacherai pas que je me suis déjà dit que je serais peut-être mieux de tout prendre mon stock et de recommencer à neuf ailleurs», souligne Mélanie Tremblay, mère de trois adolescents qui vit entre son rez-de-chaussée et une roulotte stationnée dans sa cour arrière.

De leur côté, Moisette Fortin et Benoit Lavoie, deux octogénaires, affirment avoir vécu difficilement ces évènements et qu'il était temps pour eux que la situation revienne à la normale.

Peu d'aide

Les sinistrés ont pu compter sur l'aide physique d'employés municipaux, mais aucune aide financière ne leur a été accordée de la part de la municipalité de Péribonka. Advenant le cas que la municipalité soit juridiquement en tort, le maire Ghislain Goulet affirme qu'il déboursera volontiers les frais demandés.

Certains sinistrés ont pu compter sur l'aide de leurs assurances, mais chacun, à un niveau différent. Certains ont dû débourser de gros montants pour remonter la pente.