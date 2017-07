Libérer une baleine de filets, une opération délicate

Joe Howlett, un pêcheur de crabe spécialisé dans la libération de baleines de filets de pêcheurs, a perdu la vie lundi dernier après avoir apparemment réussi à sauver une baleine noire.

«C’est une opération délicate, assure Robert Michaud, président du Groupe de recherche et d’éducation sur les mammifères marins (GREMM). Des techniques sont développées pour libérer des baleines depuis 30 ans. Ça a commencé à Terre-Neuve avec Jon Lien. Sa motivation première était d’aider les pêcheurs qui avaient fréquemment des prises accidentelles dans leurs cages de crabe.»

Il s’agissait d’une deuxième baleine libérée par Joe Howlett en seulement dix jours. Le pêcheur et son équipe avaient décidé de s’impliquer il y a une quinzaine d’années dans ce domaine après avoir vécu des incidents semblables.

«Ils font partie d’un regroupement dans l’Atlantique Nord qui a des formations très pointues et des outils développés pour faire ça, mais ça reste un travail d’acharnement, affirme Robert Michaud. Il faut bien connaître les cordages et les animaux, en plus d’être à l’aise sur l’eau. C’est un artiste en quelque sorte.»

Une enquête nous en apprendra davantage sur les circonstances de la mort de M. Howlett. Aucun élément n’a été révélé jusqu’ici, mais il est probable que le pêcheur ait été heurté par l’animal après l’avoir libéré.