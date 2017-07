Lula fait appel de sa condamnation, au Brésil et devant l'ONU

L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva va faire appel de sa condamnation à près de dix ans de prison pour corruption devant la justice brésilienne et l'ONU, a annoncé mercredi l'un de ses avocats.

«Nous faisons appel et prouverons son innocence devant toutes les cours impartiales, y compris aux Nations unies», a déclaré dans un message à l'AFP l'un de ses avocats, peu après la condamnation à neuf ans et six mois de prison de l'icône de la gauche brésilienne pour corruption et blanchiment d'argent.