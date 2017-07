Michel Louvain en spectacle pour son 80e anniversaire

Le chanteur populaire Michel Louvain célèbre son 80e anniversaire en grand ce soir en présentant un spectacle au Festival d’été de Québec.

«C’est un beau cadeau parce que le jour de mon anniversaire je chante à Québec, l’endroit où j’ai débuté il y a 60 ans, alors c’est quelque chose d’assez spécial», lance-t-il.

Michel Louvain a d’ailleurs de nombreuses raisons de célébrer ce soir.

«Cette année je fête mes 60 ans de carrière, le festival a 50 ans, "La Dame en bleu" a 40 ans cette année et moi j’ai 80».

Secret de longévité

Lorsqu’on demande au chanteur le secret de son si long succès, Michel Louvain remet tout simplement le crédit à son public qui l’aime et le suis depuis toutes ces années.

«Le public qui me donne tout cet amour c’est ce qui me tient en forme et qui fait que je suis encore là c’est ma force».

Nerveux?

Malgré ses 60 ans de carrière, Michel Louvain avoue être nerveux à quelques heures de son spectacle sur la place d’Youville.

«Entre 8h30 et 9h, il n’y a personne qui me parle, je veux être tout seul dans ma bulle et ça c’est connu de mes musiciens, de mon gérant et du producteur, je veux voir personne, c’est mon genre de trac à moi il faut que je sois tout seul».

Chaises pliantes incluses

Pour ce spectacle seulement, des chaises pliantes seront installées au parterre. Les spectateurs pourront aussi apporter les leurs.

Le chanteur sera entouré de nombreux invités dont Marie-Ève Janvier, Paul Daraîche, Ludovick et Patrick Bourgeois.