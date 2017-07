Parcs Canada: place à la Journée des parcs le 15 juillet

Les parcs canadiens, qui sont accessibles gratuitement tout au long de l'année pour souligner le 150e anniversaire du pays, auront droit ce samedi à une journée spéciale.

À cette occasion, on soulignera la Journée des parcs dans les 46 parcs nationaux, les 171 lieux historiques nationaux, les quatre aires marines nationales de conservation et le parc national urbain de la Rouge, dans le Grand Toronto.

«Alors que nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération, le gouvernement encourage les Canadiens et les Canadiennes à découvrir la splendeur naturelle de leur pays et à en apprendre davantage au sujet de leur patrimoine», a dit mercredi la ministre de l’Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna.

«Grâce à l’entrée gratuite aux sites de Parcs Canada en 2017, c’est la période idéale pour faire des activités de plein air avec la famille et les amis dans le cadre de la Journée des parcs, vous amuser et créer des souvenirs inoubliables qui vous permettront de renouer avec la nature», a-t-elle poursuivi.