Une jeune foule s’éclate sous l’électro pop de Flume

Les Plaines se sont transformées en immense discothèque à ciel ouvert alors que des dizaines de milliers de jeunes festivaliers se sont déhanchés sur l’électro-pop de Flume et les rythmes endiablés de l’étonnante formation canadienne DVBBS, à l’occasion du désormais traditionnel ÉlectroFEQ.

C’était sans contredit soir de fête dans la capitale, mercredi. La quinzaine de degrés au thermomètre n’a refroidi en rien les ardeurs des festivaliers, qui se sont densément massés aux abords de la scène Bell.

Costume de banane, tête de cheval, ballons de plage, pyramides humaines, crowdsurfing sur des bouées gonflables, moshpits à répétition : les spectateurs, enthousiastes et bruyants, ont déployé une énergie quasi sans borne. Et ils ont été servis.

Le prodige Flume

Artiste en vue de la scène électronique et tête d’affiche de la soirée, le producteur et DJ australien Flume est apparu aux commandes de ses platines, sous les cris stridents d’une foule déjà bien réchauffée.

Visiblement en forme, installé au milieu d’une scène relativement épurée, Harley Streten, 25 ans, a balancé d’un trait sa pop électro, souvent planante. Trois structures métalliques carrées et lumineuses ainsi que des projections abstraites accompagnaient le DJ, que l’on pouvait voir à l’œuvre de près grâce à des caméras disposées autour de sa table.

Flume a toutefois mis un certain temps avant de faire grimper la tension. La situation était telle que plusieurs festivaliers ont quitté le site, à peine une trentaine de minutes après son arrivée sur scène. Heureusement, des remix aux rythmes plus lourds ainsi que les bombes Never Be Like You, Say it et You & Me ont sauvé la mise en fin de piste. L’artiste a terminé sa prestation sous les confettis et les airs de Free, en envoyant une main à la foule.

La folie DVBBS

L’ambiance avait toutefois connu un niveau d’exaltation quasi inégalité précédemment sous DVBBS. Bouteilles de vodka et de gin en main, la sensation canadienne avait donné le ton à la soirée : «Put your fuc*** hands up!», ont scandé les frères Nadre, déclenchant une folie qui n’a pas diminué d’un iota durant l’entièreté de leur performance explosive.

Le duo derrière Tsunami s’est imposé en enchainant les hits sur fonds de colonnes de feu, de vapeur, de confettis et de projections éclatées. Visiblement galvanisé par l’ambiance - «I have never seen a party like this sh*t before!» - Alex Nadre sautillait de tout bord tout côté, descendant à un moment dans la foule, infatigable.

Portion rap

Nouveauté cette année, le Festival d’été avait pris le pari de faire place à une portion hip-hop dans sa soirée électro, y voyant un mariage naturel. Le rappeur américain Fetty Wapp, refoulé aux douanes l’an dernier à cause de problèmes d’immigration d’un membre de son équipe, s’est inséré avec plus ou moins de succès entre les deux artistes électro.

Malgré les efforts et les succès indéniables de l’artiste – dont My Way et 679 – le spectacle, livré sans flafla, a présenté certaines longueurs. Bon flash qu’a eu l’artiste de 26 ans de distribuer à la foule des casquettes autographiées. Mauvaise idée toutefois d’avoir quitté la scène avant la fin du concert, sans saluer les fans, laissant soin à son DJ de pousser les dernières notes de la prestation.

Ambulanciers occupés

Notons que les équipes d’Ambulance Saint-Jean ont eu droit à une soirée particulièrement occupée alors que des dizaines de jeunes ont été pris en charge par les secouristes et ce, avant la fin de la toute première partie assurée par A Tribe Called Red. Le Journal a aperçu son premier festivalier déchu aux alentours de 18h15... soit 45 minutes avant que ne s’entame la soirée.