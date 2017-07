Alcool au volant: les Saguenéens seraient les plus prudents

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean fait bonne figure dans le dernier sondage d'Éduc'Alcool. La région se classe en tête de lice en matière de prudence au volant.

Une proportion de 3% des personnes sondées avoue avoir conduit avec les facultés affaiblies, contre 7% pour l'ensemble du Québec. Une nouvelle qui en surprend plus d'un dans la région.

C'est l'augmentation du nombre de barrages routiers et les derniers cas médiatisés d'alcool au volant qui auraient fait diminuer les statistiques.

«La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est en tête de liste, mais il reste du travail à faire en matière de consommation excessive. C'est important d'étaler sa consommation et de ne pas se ‘‘pacter’’ bien comme il faut le vendredi et le samedi», explique avec un brin d’humour le directeur général d'Éduc'Alcool, Hubert Sacy.

Le coeur à la fête

La région n'a pas perdu pour autant son goût de la fête. Plus de la moitié des gens sondés ont affirmé prendre une ou plus d'une consommation chaque semaine.

Les campagnes de sensibilisation auraient toutefois plus d'effets dans la région et selon certains propriétaires de bars, les gens ne veulent plus conduire en état d'ébriété.

«Avant les gens se fâchaient lorsqu'on leur demandait de nous donner leur clés, maintenant ils nous remercient», souligne Gilles Blanchette, propriétaire de l'Hôtel du Fjord.