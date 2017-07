Angelina Jolie ouvre un refuge pour animaux en Namibie

Angelina Jolie a passé cinq jours dans la nation africaine avec ses six enfants ce mois-ci et ont visité la Fondation N/a'an ku se, où ils ont aidé à lancer le Shiloh Wildlife Sanctuary.

La petite Shiloh n’était pas au courant que la nouvelle installation, qui vise à recueillir des éléphants et des rhinocéros qui ont été maltraités ou victimes de braconnage, porterait son nom.

«Son visage s'est illuminé quand elle a vu le sanctuaire pour la première fois, a déclaré une source au magazine People. Le nom était une surprise pour elle et elle rayonnait. Elle et ses frères et sœurs se déplaçaient très doucement alors que les éléphants nouvellement secourus étaient encore en train de prendre leurs marques.»

Ils ont également eu la chance d'aider les fondateurs de la fondation Rudie et Marlice van Vuuren à s’occuper d'autres animaux sauvages au sanctuaire, et ont fait la connaissance d’un guépard nommé Shiloh, qu’Angelina avait précédemment rencontré en 2015 alors qu’il n’était encore qu’un bébé, rapporte le magazine.

L’actrice et activiste a achevé son périple par une conversation privée avec le président de la Namibie, le Dr Hage Geingob et la Première Dame Monica Geingos, avec qui elle a discuté de ses projets pour continuer à aider les efforts de conservation dans le pays.

«C'est un privilège de travailler avec N/a'an ku se et de pouvoir contribuer à la conservation en Namibie», a déclaré Angelina Jolie à la fin de son séjour.

Ce voyage en Namibie fait suite à sa visite au Kenya, où l'envoyée spéciale des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) a célébré la Journée mondiale du réfugié le 20 juin dernier en s'adressant au personnel du Centre international de formation à la paix à Nairobi.

Shiloh est l'enfant biologique le plus âgé d'Angelina Jolie et de Brad Pitt, dont elle s’est séparée en septembre dernier. L'ancien couple partage également les jumeaux Knox et Vivienne, qui ont neuf ans, ainsi que les enfants adoptifs Maddox, 15 ans, Pax, 13 ans et Zahara, 12 ans.