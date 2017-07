CSeries: Delta Air Lines ne s’attend pas à des retards de livraison

La plainte antidumping de Boeing contre Bombardier ne retardera pas la livraison des appareils CSeries à Delta Air Lines, croit le PDG du transporteur américain qui s’est confié à l’agence Reuters.

Les livraisons de Bombardier auprès de Delta doivent s’amorcer le printemps prochain.

Delta a commandé 75 avions CS100 du programme CSeries de Bombardier, en avril 2016, au prix catalogue de 5,6 milliards $ US (environ 7,1 milliards $ CAN). Une option pour 50 autres appareils est aussi possible.

«Nous n'avons pas l'intention de ralentir les livraisons que nous avons pour les CSeries», a dit le président de Delta Air Lines, Ed Bastian, en marge du dévoilement des résultats du deuxième trimestre du transporteur.

«Nous allons recevoir la première livraison le printemps prochain», a ajouté M. Bastian selon Reuters, qui rappelle que Boeing souhaite que le gouvernement américain mène une enquête à propos de l’entente commerciale intervenue l'an dernier entre Bombardier et Delta Air Lines.