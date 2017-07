Donnie Wahlberg fait la soirée de serveuses avec un pourboire de 2000$

Donnie Wahlberg, acteur et chanteur du groupe New Kids on the Block, a fait sa bonne action de la semaine lors de son passage dans un Waffle House de Charlotte.

Grand habitué de la chaîne de restauration américaine, l’acteur s’est arrêté dans un Waffle House de Charlotte, à la veille d’un concert des New Kids on the Block. Visiblement de très bonne humeur, Donnie Wahlberg s’est filmé en direct sur Facebook en attendant sa commande.

Il n’hésite pas à parler avec les clients et les serveuses, allant même jusqu’à leur offrir des places VIP pour son concert. Le frère de Mark Wahlberg semble très à l’aise dans ce Waffle House.

Et il l’a prouvé avec un généreux pourboire de 2000 dollars! Comme il l’explique sur Instagram, sa mère a été serveuse pendant de longues années, tandis que son père travaillait dans des bars. Il sait donc à quel point ce travail peut être fatigant...

Il lui semblait donc évident de remercier généreusement les serveuses.

My mom waited tables, and my dad tended bars-- for years! So, when I walk into a #WaffleHouse, and the staff treats me like a king, you better believe I treat them like queens! Thanks to the team at @wafflehouseofficial Charlotte, NC! ❤️ Une publication partagée par DONNIE WAHLBERG (@donniewahlberg) le 12 Juil. 2017 à 22h07 PDT

«Quand tu arrives dans un Waffle House et que le personnel te traite comme un roi, tu dois les traiter comme des reines!», a-t-il écrit sur Instagram et Facebook.

Il a ensuite dévoilé sa facture, sur laquelle on lit clairement les 2000 dollars de pourboire, pour un repas à 82,60 dollars.