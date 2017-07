Julie Payette, nouvelle gouverneure générale

L’astronaute québécoise Julie Payette doit être officiellement nommée gouverneure générale du Canada aujourd’hui. Le premier ministre Justin Trudeau doit en faire l’annonce en début d’après-midi.

La femme de 53 ans deviendra ainsi la 29e représentante de la reine au pays et la quatrième femme à assumer cette fonction.

Elle remplacera l’actuel gouverneur général David Johnston à partir de septembre 2017. Avec cette nomination, le gouvernement Trudeau maintient le principe d'alternance entre francophone et anglophone.

«Elle va vraiment bien au rôle dans lequel on va la mettre, pour moi c’est "madame internationale" donc ça va être une personne qui va très bien faire le rôle», a commenté le spécialiste en missions spatiales Benoît Laplante.

L’astronaute originaire de Montréal a participé à deux missions dans l’espace, en 1999 et en 2009. Elle parle le français et l’anglais couramment et peut s’exprimer en espagnol, en italien, en russe et en allemand. Elle détient un baccalauréat international du United World College of the Atlantic au Pays de Galles, un baccalauréat en génie électrique de McGill et une maîtrise en sciences appliquées de l'Université de Toronto.