«La Meute» étend ses tentacules dans l’Est-du-Québec

«La Meute», cette organisation extrémiste de droite qui prétend combattre l'islamisme radical, s'installe dans l'Est-du-Québec. De nouveaux chapitres viennent d'être implantés au Bas-Saint-Laurent, en Gaspésie et sur la Côte-Nord.

TVA Nouvelles a appris que l'organisation vient d'ailleurs de se nommer un chef régional. Il s’agit d’Éric Rioux, appelé communément Rotikwaho.

«La Meute» a été fondée en 2015 par l’ex-militaire Patrick Beaudry. La page Facebook de l’organisation regroupe plus de 40 000 personnes.

Les membres demeurent toutefois peu nombreux au Bas-Saint-Laurent, soit entre 100 et 300 membres selon le porte-parole Sébastien Chabot.

Selon le porte-parole, leur objectif est de gagner du poids politique : «Les groupes radicaux ne commencent pas en attaquant. Ils commencent par du lobbyisme islamique, ils sont très surpris. Ensuite, ils commencent à ruiner la liberté d’expression, à ruiner la laïcité, ils commencent à s’intégrer comme ça. Là, ensuite les communautés se forment et on voit une montée de l’islamisme radical.»

«La Meute» dit non aux accommodements raisonnables en ce qui concerne l’islam.

Voici, par exemple, la position de Sébastien Chabot sur la question du port du voile: «une femme avec un voile intégral, ici, ça ne m’affecterait pas tant que ça. En voir des centaines ensemble, ça m’affecterait plus. Plus ils sont en communauté, plus ils se radicalisent. Souvent, il y a des agents de radicalisation. Mais ici, de voir une femme en hijab... c’est super joli un hijab. S’il est noir, c’est un signe de domination islamique.»

TVA Nouvelles a aussi appris que le conseil de «La Meute», l’autorité qui dirige ce groupe, recherche actuellement un chef pour la Côte-Nord également.

Pour recruter de nouveaux membres, des brochures circulent actuellement un peu partout. Il reste toutefois encore beaucoup de travail à faire, puisque les gens rencontrés dans la rue à Rimouski ne connaissaient pas du tout ce groupe ni ses revendications.