Il n’est pas rare qu’un délit de fuite soit attribuable à la consommation d’alcool, mais dans le cas de celui qui est survenu à Saint-Constant, en Montérégie, et dans lequel un garçon de 2 ans a été happé à mort, cette hypothèse serait plutôt étonnante, selon le criminaliste Jean-Pierre Rancourt.

«Ça me surprendrait beaucoup qu’il ait été en boisson: il est de bonne heure le matin, il s’en va jouer une ‘’game’’ de hockey», a rappelé l’avocat, sur les ondes de LCN.

«La raison pour laquelle il quitte les lieux, c’est pas explicable», a-t-il poursuivi.

Rappelons qu'un homme de 25 ans, a été arrêté mercredi, plus d’un mois et demi après le drame dans lequel un enfant a trouvé la mort. Le 27 mai dernier, le petit Dominique Wenga avait échappé à la vigilance de sa mère et avait été frappé en tentant de traverser la rue.

Selon Me Rancourt, on a probablement retrouvé l’ADN de l’enfant sur le véhicule, une Chevrolet Cruze noire saisie quelques heures après l’accident. Ceci expliquerait pourquoi il a fallu autant de temps avant de pouvoir clore l’enquête.

Le suspect, qui devait être accusé ce jeudi de délit de fuite causant la mort, au palais de justice de Longueuil, peut s’attendre à une «sentence extrêmement sévère». «Dans les cas de délit de fuite, souvent, si l’individu arrête et demande de l’aide, on peut peut-être sauver la vie de la personne qui a été frappée», a expliqué Me Rancourt.

Le criminaliste estime qu’il n’y a qu’une «seule défense possible» pour lui, une fois que la Couronne aura prouvé qu’il est bien responsable du délit de fuite. «C’est à l’accusé de démontrer qu’il ne s’est pas aperçu qu’il avait frappé, ou qu’il pensait avoir frappé autre chose qu’un humain», a-t-il conclu.