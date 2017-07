L'assurance maladie pour les plus âgés insolvable en 2028

Le principal fonds alimentant Medicare, le système d'assurance maladie des Américains les plus âgés, sera épuisé en 2028, un an plus tard que précédemment estimé, selon un rapport gouvernemental publié jeudi.

Le fonds finançant les retraites (Social Security) aura quant à lui épuisé ses réserves en 2034, comme l'avait déjà évalué ce rapport annuel en 2016.

Les coûts du système Medicare, qui représentent 3,6% du Produit intérieur brut (PIB) américain en 2016 vont grimper à 5,6% en 2041 puis à 5,9% d'ici 2091. Ceux des programmes de retraites qui pèsent déjà 5% du PIB en 2016, vont atteindre 6,1% en 2037.

«La combinaison d'un vieillissement de la population et d'une croissance économique timide est responsable de ces financements insuffisants à terme», a indiqué le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin.

Selon lui, pour rendre ces programmes solvables sur le long terme il faut accélérer la croissance.

«Un retour à un niveau normal de 3% ou plus de croissance du PIB apporte des milliards de milliards de dollars dans l'économie et en revenus additionnels permettant de faire face à ces obligations», a déclaré M. Mnuchin lors d'une conférence de presse.

«Pour cela, il est essentiel de mettre en place les réformes des impôts et des règlementations», a-t-il plaidé alors que l'administration Trump assure pouvoir faire accélérer la croissance économique durable à 3% voire plus au lieu des 2% annuels en moyenne atteints depuis la reprise.

En 2016, 42,3 millions d'Américains ont touché une retraite versée par l'État. Ce système est complété pour une bonne partie par un système de participation à des fonds de pension par le bais de l'employeur.

Quelque 56,8 millions d'Américains sont couverts par l'assurance maladie nationale Medicare, qui rembourse partiellement les frais de maladies des plus de 65 ans.