Le conducteur savait-il qu’il avait heurté un bambin?

Arrêté hier et accusé ce matin de délit ayant causé la mort du petit Dominique Wenga à Saint-Constant le 27 mai, Rick Modi savait-il qu’il avait heurté l’enfant de deux ans dans la rue de la Rabelais non loin de chez lui? Le jeune homme de 24 ans a plaidé non coupable.

Des expertises ont été requises sur la voiture du suspect, une Chevrolet Cruze, afin de colliger des preuves et de présenter le dossier au DPCP qui a décidé de porter l’accusation.

«Il faut d’abord identifier le conducteur du véhicule, il faut placer le véhicule sur les lieux, il faut faire une expertise de scènes d’accident, des dommages au véhicule», expose le criminaliste Conrad Lord.

Qu’en est-il exactement de l’accusation portée contre Modi? «Le délit de fuite est une conséquence de l’obligation d’un conducteur de s’immobiliser lorsqu’il y a un accident, de fournir son identité et l’assistance à une personne dans le besoin. Si l’on ne le fait pas et qu’on quitte la scène de l’accident, c’est un délit de fuite», explique Me Lord.

Gradation du délit de fuite

«Relier tout ça à l’obligation du conducteur et au fait qu’il a délibérément et avec l’intention d’échapper à sa responsabilité. C’est ça l’infraction, ce n’est pas juste de quitter la scène et là entre en ligne de compte, un ensemble de preuves circonstancielles à moins d’avoir un aveu qui amène les policiers à conclure qu’il savait qu’il y avait eu accident et qu’il a fui», nuance l’avocat.

Il y a une gradation dans le type de délit de fuite, poursuit le criminaliste. Il y a un délit de fuite avec un bien matériel, un délit de fuite causant des lésions corporelles ainsi que le délit de fuite le plus grave, celui causant la mort.

L’avocat de Rick Modi peut faire valoir que son client ne s’est jamais aperçu qu’il avait heurté un enfant, qu’il ne l’a pas vu en raison de sa petite taille.

Le criminaliste se montre prudent puisque le dossier du suspect est devant la justice en ce moment. «Pour qu’un dossier s’enclenche, il faut qu’on ait conscience qu’il y a un accident, les dommages au véhicule, les faits et ce qui n’aide pas, c’est que la personne tarde à se présenter ou à se rapporter à la police. Ces éléments vont jouer dans l’analyse des intentions de l’individu.»

«Si on ne sait pas que l’on a eu un accident, on ne peut pas être accusé d’avoir quitté les lieux et c’est l’ensemble des éléments qui seront mis entre les mains d’un juge et l’avocat de la défense jaugera tout ça et évaluera ou non, s’il y a une défense», fait savoir Conrad Lord.

Le petit Dominique Wenga a échappé à la vigilance de sa maman un beau samedi matin de mai et s’est retrouvé dans la rue où il a été heurté. Il est décédé à l’hôpital. Il aura fallu près de sept semaines pour mettre en état d’arrestation et accuser le suspect.