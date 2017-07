Le Doc Mailloux ne croit pas aux thérapies pour prédateurs sexuels

Le psychiatre Pierre Mailloux ne croit pas pour le moment que les thérapies pour les prédateurs sexuels soient efficaces.

«Je ne sais pas trop de quoi on parle avec ces thérapies-là. Ce n’est pas rodé. La validité de cela n’est pas encore déterminée», a-t-il fait savoir en entrevue à l’émission «LCN ce soir».

Le célèbre Doc Mailloux était interrogé sur le cas de l’acteur québécois de petite taille, Paul Cagelet, qui a annoncé avoir entamé une thérapie après avoir été accusé de possession et de distribution de pornographie juvénile.

«On connait les thérapies pour les alcooliques qui existent depuis longtemps et qui ont aidé beaucoup de monde. Les thérapies pour les toxicomanes aident également beaucoup de gens. Mais quand on tombe dans les thérapies pour prédateurs sexuels, pédophiles et même maintenant pour amateurs de pornographie juvénile, c’est une autre affaire! L’efficacité de ces approches-là est loin d’être prouvée», a-t-il dit.

Le psychiatre dit ne pas savoir qui sont les personnes qui gèrent ce genre de thérapie.

Il ajoute par ailleurs que les résultats des thérapies sont généralement «mièvres et inquiétants» pour les prédateurs sexuels.

«Est-ce qu’on peut prendre des hommes qui s’excitent sexuellement et se masturbent en regardant toutes sortes d’images impliquant des enfants et les amener à s’exciter avec de la pornographie impliquant des femmes ou des hommes adultes? Ma réponse, c’est non!», a-t-il affirmé.

«J’attends le premier cas d’un individu qui aurait été "recyclé".»