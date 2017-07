Le Vignoble Carpinteri profite de son expansion

Le Vignoble Carpinteri de Saint-Ulric près de Matane, tire profit de sa récente expansion.

Le producteur viticole, qui est l'un des plus au nord de la province et même du Canada, a entrepris la production en serre pour lui permettre de développer des cépages qu'on ne retrouve pas au Québec.

Des investissements jusqu’à maintenant de plus de 300 000 $, qui ont permis l’implantation de 12 serres, sont profitables. Ces serres ont permis de cultiver 6000 vignes de plus, qui s’ajoutent aux 13 000 à l’extérieur. L’avantage est évidemment de pouvoir contrôler la température, et ainsi cultiver des cépages européens ou californiens qui ne pousseraient pas naturellement au Québec.

«Les vignes nobles sont des cépages qui poussent en Europe. Malheureusement, ça ne pousse pas au Québec, comme le cabernet sauvignon, le merlot, le sangiovese, le pinot grigio, etc. [...] Le défi, c’est la température. C’est la raison pour laquelle on a opté pour contrôler la température nous-mêmes», a expliqué le propriétaire Tony Carpinteri.

Les vignes qui poussent à l’extérieur sont des hybrides. «Il y a beaucoup de cépages hybrides [labrusca ou rupestris] qui se font au Québec. Et, malheureusement, on veut faire croire que les (consommateurs) aiment les cépages hybrides, mais je ne suis pas tout à fait d’accord avec ça. Pour faire du vin que les Québécois aiment, il faut leur faire ce à quoi ils sont habitués. Les Québécois sont de plus en plus connaisseurs de vins, et sont habitués aux cépages nobles», ajoute M. Carpinteri.

Les premières bouteilles issues des récoltes des vignes en serre ont été produites l’année dernière.

Le public est invité à venir participer aux vendanges en septembre.