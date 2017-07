Les bébés canadiens sont plus grands et gros que la moyenne

Les bébés et bambins canadiens sont plus grands et plus gros que la moyenne établie par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) selon une étude.

C’est ce qu’on apprend dans le rapport publié cette semaine par des chercheurs de l’Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) et de l’hôpital St Michael de Toronto dans la revue «Paediatric and Perinatal Epidemiology».

Les scientifiques ont été étudiés la taille et le poids de 9964 enfants de deux ans et moins originaires de l’Ontario entre 2002 et 2013.

Ils ont établi que les garçons canadiens pesaient 200 grammes (7 onces) de plus que la moyenne des enfants dans le monde, soit 3,5 kg (7 livres 11 onces) contre 3,3 kg (7 livres 4 onces).

À deux ans, les garçons du Canada font 800 grammes (1 livre 12 onces) de plus que les autres soit 13 kg (28 livres 10 onces) contre 12,2 kg (26 livres 14 onces).

Ils ont également remarqué que les petits Canadiens faisaient 1,6 cm de plus que les autres enfants à l’âge de 18 mois.

Les statistiques par ailleurs les mêmes pour les filles.

«C’est une différence quand même très importante. Je ne dirais pas que c’est alarmant, mais c’est tout à fait remarquable», a expliqué le docteur Joel Ray, auteur principal de l’étude, à Global News.

Selon ces chercheurs, ces importantes différences avec les standards de l’OMS peuvent avoir une influence sur la façon dont les soins pédiatriques sont donnés au pays.