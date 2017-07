Les citoyens de Pointe-aux-Outardes en ont soupé des pannes électriques

Le village de Pointe-aux-Outardes sur la Côte-Nord se dit victime de pannes électriques à répétition depuis un an.

Depuis août 2016, les citoyens de l'endroit ont subi quatre interruptions de courant, dont la dernière jeudi, qui a duré 20 heures.

Dans la plupart des cas, des arbres qui tombent sur les fils électriques sont en cause pour expliquer ces pannes.

Le conseil municipal a envoyé récemment une résolution demandant aux compagnies d’utilité publique comme Hydro-Québec, Telus et Vidéotron de maîtriser la végétation autour des poteaux.

Hydro-Québec souligne d’ailleurs qu’elle réévalue ses travaux de maîtrise de la végétation à la suite de ces pannes.

Les désagréments ont été nombreux pour les citoyens et les commerces qui ont été privés d’électricité et d’eau pendant près de 20 heures, jeudi dernier. Plusieurs ont perdu le contenu de leur frigo et de leur congélateur.